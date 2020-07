Giovanna Antonelli viraliza com dica de prevenção contra o coronavírus

Giovanna Antonelli gravou um vídeo ensinando uma dica de prevenção contra o coronavírus. A atriz contou no post para o TikTok que aprendeu esse ensinamento com um vizinho e amou. "Peguei todos os isqueiros que eu tinha pela minha casa, envolvi numa fita isolante meti um clips. Eu ando na minha bolsa, eu deixo pela casa toda. Botão do elevador eu só aperto com isso aqui", ela contou.



Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli ensina dica de prevenção contra o coronavírus

Porém, a melhor parte da dica de Antonelli nem é não precisar apertar botões de elevador ou de máquinas de cartão, mas a maneira como ela elimina o vírus da ponta do clips. "Depois eu vou lá e queimo o vírus, acabou, queimou!", a atriz completou. No Twitter, as pessoas se empolgaram com o vídeo e comentários como "quem diria que a Jade faria invenções úteis" tomaram conta do feed.

Quem diria que a Jade faria invenções mais úteis que o Dr Albieri. pic.twitter.com/Y46J2FoUnY — Thi Pasqualotto (@thiago_p) July 3, 2020