Mulher faz procedimento estético durante a quarentena e o resultado é terrível

A britânica Kelly Rogers contou ao jornal britânico Daily Mail que é adepta aos preenchimentos labiais, tendo feito o procedimento mais de quatro vezes.

Reprodução A britânica Kelly Rogers teve problemas após fazer um preenchimento labial





Após ver uma promoção de um empresa chamada Infinite Beauty Aesthetics Academy, a britânica decidiu que a oferta era muito boa para não fazer novamente e furou o isolamento social para fazer o procedimento.





Apenas um dia após o procedimento, Kelly acordou com os lábios inchados e com o rosto todo machucado e roxo. A mulher conta ao jornal que ficou chocada com resultado, pois achava que o lugar era uma clínica séria.

"Na manhã seguinte, acordei e meu rosto parecia ter sofrido um acidente de carro. Todo o lado direito do meu rosto estava machucado", descreve Kelley.

Após breve pesquisa, Kelly descobriu que a empresa que vendia o procedimento na verdade era uma escola que treinava pessoas a realizar o procedimento.

"Era tão barato e eu vi o nome e vi que era uma escola, e eu tive a garantia que os estudantes eram capacitados e bem treinados. Estou tão envergonhado com isso agora, eu deveria ter investigado mais. Eu costumo fazer isso", relatou a britânica.

Kelly alega que o procedimento feito na Infinite Beauty Aesthetics Academy rompeu uma artéria no seu rosto, causando contusões no lábio e na bochecha. Contudo, em um comunicado enviado ao Daily Mail, a empresa alega que a britânica sofreu uma reação alérgica.

O preenchimento labial pode dar errado?

Em entrevista prévia ao Delas, a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), explicou que o preenchimento labial é feito em um consultório e é doloroso.

"Primeiramente, é aplicada uma anestesia tipo bloqueio para adormecer o lábio superior. Em seguida, o ácido hialurônico é injetado com agulha fina ou microcânula. Normalmente, um mililitro do gel é o suficiente para todo o procedimento", conta.

A cirurgiã plástica acrescenta que os preenchimentos não são indicados para pessoas que têm imunidade reduzida, alteração da coagulação, herpes ou mulheres que estão grávidas. Porém, não é necessário tomar cuidados antes do procedimento, apenas informar o médico do seu histórico de alergias e problemas de saúde, se houver.

Por isso, é muito importante pesquisar bem sobre quem irá aplicar o ácido nos seus lábios.