Figurinhas animadas chegam ao WhatsApp; veja como usar a novidade

Reprodução/WhatsApp Figurinhas animadas chegam ao WhatsApp





Desde que foram lançadas em 2018, as figurinhas se tornaram um sucesso absoluto no WhatsApp . Agora, o aplicativo liberou o recurso de stickers animados para todos os smartphones Android e iOS . Para ter acesso a elas, é necessário ter a versão mais recente do app.





As figurinhas animadas foram anunciadas em 1º de julho oficialmente, mas estavam disponíveis apenas para a versão Beta de testes até então. Hoje, porém, a empresa fez o anúncio da liberação para todos os usuários.

Animated stickers are available now. pic.twitter.com/gYNQyqCoe6 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 8, 2020





Veja o tutorial detalhado de como encontrar e baixar as figurinhas animadas :

Certifique-se de que o WhatsApp esteja atualizado para a sua última versão na Google Play ou na App Store;

Abra o programa normalmente e entre em uma tela de conversa;

Agora, toque no ícone do "emoji" ao lado do campo de mensagens e selecione a opção de figurinhas;

Ao lado da seleção de pacotes, toque no ícone de "+" e, agora, procure pelos pacotes que estão com o ícone de um "play";

Selecione o pacote desejado e toque em "Baixar". Aqui, vale lembrar, as animações dos pacotes não podem ser pré-visualizadas, ou seja, elas só aparecem depois que as figurinhas já estão instaladas;

De volta a tela de conversa, você já poderá utilizar o pacote de figurinhas animadas.

Modo escuro no WhatsApp Web

Depois de um longo tempo de espera, os usuários do WhatsApp no computador, seja em sua versão para o navegador como no aplicativo para desktop, finalmente tiveram acesso ao modo escuro. Para ativá-lo basta seguir os passos abaixo.