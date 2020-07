Belo diz que todo dia chega "cheio de fogo" em Gracyanne Barbosa

O cantor Belo não ficou nada envergonhado em participar com Gracyanne Barbosa de uma entrevista sobre a intimidade do casal. Ele assumiu que por sua vontade o sexo aconteceria os sete dias da semana. "Todo dia, eu chego nela cheio de fogo, todo cheio de amor". Mas, a musa fitness disse que de vez em quando não dá. "Eu gosto, acho maravilhoso, mas tem dia que para mulher não dá. Se estou menstruada...não".

Reprodução Gracyanne Barbosa e Belo





Em entrevista ao canal Matheus Mazzafera, o cantor também contou que recebe nudes direto da mulher. "Outro dia, eu estava pronto para dar uma entrevista e aí fui checar as mensagens. Abri e fechei preocupado com as pessoas ao meu lado". O cantor também disse que foi ele quem deu em cima de Gracyanne quando ela tinha 16 anos.