Facebook e Instagram passam a lembrar usuários sobre o uso de máscaras

Facebook e Instagram vão alertar sobre uso de máscaras





O Facebook disse, nesta quinta-feira (2), que adicionará mensagens em seu feed de notícias e no feed do Instagram como lembrete para o uso de máscaras de proteção contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Um alerta será exibido na parte superior do feed de ambas as plataformas, direcionando os usuários ao Centro de Informações sobre a Covid-19, que por sua vez terá links para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para mais informações.





Segundo a empresa, essa medida é uma resposta ao número crescente de casos da doença nos EUA. O país atingiu na quinta-feira (2) um recorde de 52 mil infectados em um único dia . Isso aconteceu após diversos estados decidirem relaxar as medidas de contenção.

Ao mesmo tempo, o Facebook luta para conter a disseminação de informações falsas sobre o novo coronavírus em suas plataformas. A empresa adicionou novas ferramentas para tentar conter a enorme quantidade de desinformação sobre a doença, incluindo um alerta para informar as pessoas que elas podem ter se envolvido com uma publicação que continha fake news.

As mensagens sobre o uso de máscaras começaram a aparecer ainda nesta quinta, em ambas as plataformas, nos EUA.