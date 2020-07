Mayra Cardi soube de 16 amantes de Arthur Aguiar: "Não descobri todas"

A coach e influenciadora digital Mayra Cardi resolveu expor detalhes do seu relacionamento com o ator Arthur Aguiar. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela chegou a chorar ao falar do ex. No papo, ela contou sobre as amantes que descobriu, da depressão que enfrentou e revelou que o que mais dói é não ter recebido um pedido de desculpas.

Reprodução/Instagram Mayra Cardi e Arthur Aguiar





Mayra Cardi começou dizendo que desde o começo do ano estava dando indícios de que estava infeliz. Em janeiro, ela gravou um vídeo falando que estava com depressão e, na ocasião, acabou culpando a maternidade para preservar Arthur Aguiar. "Trouxe toda a responsabilidade para mim, porque eu não queria verbalizar tudo de fato o que ele fez, porque não queria destruir a vida dele, porque o amava muito. Quando você é abusada ainda assim você se sente responsável", falou.

Sobre as amantes, a coach disse que descobriu 16 mulheres: "Com certeza não descobri de todas. Não foram as traições que me deixaram mais chateadas. Eu não admito as traições, porque não admito mentiras. Se perder a confiança, acabou nossa relação. Se você quiser me trair, você me avisa que está tudo certo, se você sentir necessidade de buscar mulher na rua, me fala, mas não mente para mim. Ele tinha essa porta aberta".





Durante a entrevista, ela deixou claro que não terminaria com o ator se fosse apenas um deslize. "Eu não jogaria um casamento fora por causa de uma traição, porque para mim amizade, cumplicidade, tudo o que eu não tinha, era mais importante. Foi por causa dessas coisas que eu não tive e principalmente por causa das mentiras, que eu me separei. Não foi por causa das traições físicas. Não que eu ache isso certo e esteja defendendo."

O que mais machucava a influencer na relação não eram as traições, mas a indiferença do então marido. "Arthur nunca foi meu marido, nunca foi meu parceiro. Não pedia fidelidade, pedia lealdade, presença, amor. O que mais cobrava ao Arthur não era traição, era presença. Ela era a pessoa mais ausente. Eu aprendi a viver sozinha, estando casada", declarou a coach que também espera um pedido de desculpas do ex.