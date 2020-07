Jogo Fallout vai virar série do Amazon Prime Video

Reprodução Fallout vai virar enredo de série





As franquias de videogames estão conquistando os serviços de streaming. Depois de títulos como Castlevania, Cuphead e Cyberpunk 2077, agora foi a vez da série Fallout ter uma produção anunciada pela Amazon .





A série de Fallout será exclusiva do Amazon Prime Video e terá produção de Lisa Joy e Jonathan Nolan, conhecidos por Westworld, da HBO, em produção com a Bethesda, estúdio responsável pelos games.

Todd Howard, produtor executivo da Bethesda, explicou a decisão de levar Fallout para o streaming. "Ao longo da última década, buscamos muitas formas de levar Fallout para as telas", explicou em um post no site da empresa. "Mas ficou claro logo no momento em que conversei com Jonah[tan Nolan] e Lisa [Joy] alguns anos atrás, que eles e a equipe do Kilter conseguiriam fazer da melhor forma. Somos grandes fãs do trabalho deles e não poderíamos estar mais empolgados com o trabalho deles e do Amazon Studios."

Ainda não está claro quando a série será lançada, e nem qual será exatamente o enredo dela. Fallout se passa em uma linha do tempo alternativa em que guerras nucleares destruíram os Estados Unidos e o restante da humanidade tenta sobreviver mais de um século após o desastre.

A franquia também é conhecida pela sua estética estilo anos 50, inclusive com músicas da época sendo reproduzidas pelos cenários do jogo - como se a humanidade não tivesse produzido mais canções após a guerra nuclear.