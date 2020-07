Servidores e socioeducandos de Cacoal terão atendimento humanizado com inauguração de Complexo Administrativo

.

O município de Cacoal ganhou na última sexta-feira (3), um novo espaço para atender servidores e socioeducandos do sistema socioeducativo. É o Complexo de Atendimento Administrativo, Técnico, Educacional, Cultural, Esportivo e de Lazer da Unidade Socioeducativa (Uscac).

A entrega do Complexo foi realizada pela Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease). Com a reforma, o complexo ganhou espaço, garantindo atendimento humanizado, com salas específicas, como por exemplo, sala de enfermagem, de atendimento psicológico e pedagógico, sala de aula, entre outros ambientes.

Mesmo em período de calamidade pública, vivido pelo estado de Rondônia, em função da pandemia da Covid-19, esforços não foram medidos para a realização do projeto, atendendo todos os requisitos necessários com a adoção de medidas preventivas à contaminação no sistema.

O presidente da Fundação, Antônio Francisco Gomes Silva, destacou o apoio do governador Marcos Rocha, que tem sido essencial para o cumprimento das medidas socioeducativas, pois sempre apoiou ações voltadas ao Sistema, especialmente na reforma do Complexo, um espaço de fundamental importância, tendo em vista que os setores administrativo, técnico, pedagógico, esportivo, cultura e lazer estavam desde sua fundação deficitários.

Com a reforma, tornou-se possível o cumprimento do que é preconizado no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os quais asseguram, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à cultura, sendo ministrados com dignidade e respeito.

"A palavra de ordem é: gratidão. Agradeço a Deus em primeiro lugar, ao governador coronel Marcos Rocha, à diretora da unidade, Elza Guarda Bello Freitas, a todos os colaboradores que incansavelmente trabalharam em prol deste projeto, que tem em sua essência a ressocialização como missão", disse Antônio Francisco Gomes Silva.

