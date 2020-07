Governo de Rondônia presta contas dos recursos de emendas da bancada federal destinados ao combate da Covid-19

.

Com objetivo de demonstrar os gráficos de despesas registradas neste período de enfrentamento ao coronavírus, o governo de Rondônia tem prestado contas dos recursos financeiros para auxiliar no impacto causado pela pandemia, a exemplo das emendas coletivas destinadas pela bancada federal de Rondônia, que já chegam a ordem de R$ 34.014.411,39 (trinta e quatro milhões e catorze mil e quatrocentos e onze reais e trinta e nove centavos), investidos para atender os municípios durante o atual cenário pandêmico.

Todos os esforços do governo de Rondônia estão concentrados no combate à Covid-19 e, mesmo antes da pandemia chegar ao País, já havia um planejamento de ações, quando o Estado passou a desenvolver as medidas adotadas para o combate ao coronavírus e, consequentemente, priorizou a divulgação dos recursos de emendas parlamentares enviados ao Governo. O intuito é manter a transparência e melhor divulgar a destinação de todos os recursos enviados, podendo ser citado como exemplo os valores garantidos pela bancada federal de Rondônia (deputados federais e senadores), destinados tão somente para o combate à Covid-19 no Estado.

Os recursos, oriundos de emendas da bancada federal, estão sendo aplicados seguindo a destinação apresentada pela própria bancada em Brasília (DF) e, principalmente atendendo ao Plano de Aplicação de cada município pontuado, para que possam receber os recursos.

Para o enfrentamento à Covid-19, os recursos totalizam R$ 11 milhões e foram distribuídos da seguinte forma: Porto Velho R$ 3 milhões, Ariquemes R$ 1,5 milhão, Ji-Paraná R$ 1,5 milhão, Cacoal R$ R$ 1 milhão, Vilhena R$ 1,5 milhão, Rolim de Moura R$ 700 mil, Jaru R$ 400 mil, São Francisco do Guaporé R$ 700 mil

Outros R$ 23.014.411,39 (vinte e três milhões e catorze mil e quatrocentos e onze reais e trinta e nove centavos) foram também provenientes de emenda parlamentar da bancada federal e individual, destinados diretamente para o Estado, para custeio de enfrentamento à Covid-19.

Conforme apresentado no Portal Transparência do Estado, todos os recursos que estão disponibilizados e em execução devem atender rigorosamente o estabelecido pela bancada federal.

Desde as primeiras ações desenvolvidas contra a pandemia do coronavírus, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, deixou claro que a intenção seria salvar a vida das pessoas e garantir a transparência na utilização dos recursos públicos. O governador ainda destacou o empenho da bancada federal, que destinou recursos ao Estado, que tem apresentado ações para minimizar o impacto do vírus.

Os valores gastos e investimentos podem ser conferidos no Portal Transparência, como forma de garantir uma prestação de contas sobre a aplicação dos recursos provenientes, neste caso pelas emendas da bancada federal, garantidos para contenção e enfrentamento ao coronavírus.

Leia Mais:

Com a ativação de novos leitos de UTI, Rondônia totaliza 165 exclusivos para pacientes com Covid-19