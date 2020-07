Samsung lança carregador sem fio que esteriliza o celular

Reprodução O dispositivo esteriliza os smartphones colocados dentro da caixa





A pandemia fez mudar muitos hábitos do nosso dia a dia, inclusive nossos cuidados com a higiene pessoal. A tecnologia, como sempre, acompanha esse ritmo, criando gadgets para facilitar a vida dos usuários. A Samsung , por exemplo, trouxe ao mercado um carregador wireless com esterilizador UV , que promete "matar até 99% das bactérias em 10 minutos".





Entretanto, a marca não afirma que o produto elimina o novo coronavírus (Sars-Cov-2), apesar de existir um estudo recente sobre lâmpadas UV serem capazes de matar "99,9% dos coronavírus transportados pelo ar".

Como funciona

O equipamento, desenvolvido pela ITFIT, submarca da Samsung focada em acessórios, é uma caixa para smartphones e outros itens, como Galaxy Buds e Galaxy Watch. Para limpar o smartphone, é bastante simples. Basta colocar o dispositivo dentro, conectar o esterilizador a uma fonte de alimentação USB-C e apertar o botão. Um carregador de 10W ainda recarrega o dispositivo que estiver sendo limpo.

O esterilizador ITFIT UV está sendo vendido apenas na Tailândia, por aproximadamente R$270, embora também esteja listado na loja online de Hong Kong. Não há informações se a Samsung pretende comercializar o dispositivo em outros mercados.