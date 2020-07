Em busca de melhorias, agilidade e parcerias, DER cumpre agenda na região da Zona da Mata

.

O governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), tem trabalhado para intensificar as ações de manutenção e recuperação nas malhas viárias do Estado. O diretor-geral, Elias Rezende, cumpre uma extensa agenda nas 14 Residências Regionais do DER, atendendo a determinação do governador, coronel Marcos Rocha, de garantir trafegabilidade com segurança nas rodovias estaduais.

Na região da Zona da Mata, a execução dos trabalhos estão sob a responsabilidade das equipes da 5ª Residência Regional e da Usina de Produção de Asfalto do DER. Acompanhados do vice-governador, José Jodan, o diretor do DER e sua equipe técnica estiveram reunidos para debater a situação da regional e traçar novos planejamentos, visando a melhoria nas rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas.

Para acompanhar de perto as frentes de serviço da região, as visitas iniciaram na RO-383, saída para Santa Luzia D’Oeste. Responsável pela execução dos serviços na rodovia pavimentada da região, o gerente da Usina de Asfalto de Rolim de Moura, engenheiro Henrique Sesana, explicou que esse trecho da RO-383 é muito baixo, onde havia um problema nas camadas inferiores com excesso de umidade e a base estava comprometida. "Estamos fazendo uma reciclagem da rodovia a partir da base e sub-base em 15 centímetros aproximadamente. A reciclagem é o processo de reaproveitamento do material já existente, melhorando esse material misturando com solo cimento. O cimento retém a umidade, o que garantirá uma impermeabilidade maior, estamos compactando e o trecho receberá uma nova capa asfáltica", disse.

Na RO-010 até o trevo, os serviços do DER passaram, também, pela RO-135 (linha 160), que interliga os municípios de Novo Horizonte do Oeste e Alta Floresta do Oeste, rodovia recuperada com os serviços de reconformação da plataforma (patrolamento), limpeza lateral, encascalhamento (revestimento com material de jazida) dos pontos críticos e drenagem.

As visitas técnicas seguiram nas frentes de serviço do trecho que interliga Alta Floresta ao distrito de Nova Gease, na rodovia 383 (linha 47,5). A rodovia está recebendo elevação e rebaixamento de greide da pista em pontos específicos, encascalhamento, patrolamento, limpeza lateral de vegetação e instalação de tubos de drenagem, fazem parte dos serviços que estão sendo executados pelo DER.

Nas rodovia 383 e 491, entre as cidades de Alta Floresta do Oeste e São Felipe do Oeste, o diretor-geral pediu agilidade na recuperação entre Alta Floresta e Santa Luzia do Oeste, com a operação tapa-buracos. Segundo Elias, na RO-491, entre Santa Luzia e São Felipe, o projeto para a pavimentação asfáltica está em fase de conclusão.

Na RO-492, sentido à cidade de Parecis, as equipes da regional do DER em Rolim de Moura atuam com intensidade para concluir os serviços de recuperação do asfalto, serviço executado com qualidade, para garantir resultados duráveis. Em visita à prefeitura de Parecis, o prefeito Luiz Amaral e sua vice, Ivone Duarte, atenderam ao pedido do vice-governador, José Jodan, e na próxima semana emprestarão dois caminhões caçamba, garantindo assim, mais agilidade na recuperação da RO-492.

PONTE SOBRE O RIO ARARINHA

In loco, o diretor-geral do DER, Elias Rezende, atendeu ao pedido do prefeito de Parecis na recuperação da ponte sobre o rio Ararinha, localizada na entrada da cidade, na RO-495. "Para garantir acesso aos moradores da região e o escoamento da produção, faremos uma nova ponte, pois a estrutura da antiga está toda comprometida", pontuou.

"A determinação do governador, Coronel Marcos Rocha, é para que possamos atender a nossa população o mais rápido possível. Os rondonienses clamam por rodovias melhores e o DER tem a missão de melhorar a qualidade das rodovias e impulsionar o Estado para o desenvolvimento, isso, com economia e respeito com o dinheiro público. Vamos garantir estradas boas e trafegáveis para que nossos produtores possam escoar sua produção e impulsionar a economia", finalizou Elias Rezende.

Os trabalhos na RO-492 deverão ser concluídos nos próximos dias e a equipe do DER retornará aos trabalhos de tapa-buracos na RO-490, que interliga o município de Alto Alegre dos Parecis a RO-383.

