"Me sinto ameaçada", diz campeã do "BBB 16" sobre ex-mulher do jogador Dudu

A ex-BBB Munik Nunes prestou depoimento na 9ª Delegacia da Defesa da Mulher, em Pirituba, São Paulo, e explicou o motivo que levou a polícia: medo de agressão da ex-mulher do jogador Dudu, Mallu Ohana. A campeã da 16ª edição namorou o atacante do time paulista no início deste ano. "Sim. Eu me sinto ameaçada. A verdade é essa", disse Munik que chamou 'desagradável, complicada e desgastante', ter seu nome envolvido na confusão do agora ex-casal.

Reprodução Munik Nunes garantiu que Dudu não era agressivo com ela





A influencer negou que Dudu tenha sido agressivo com ela. "Dudu é uma pessoa querida. Ele nunca foi agressivo comigo nem com as pessoas que estavam com a gente. Ele nunca gritou comigo, é uma pessoa calma e sempre foi muito educado comigo. Não tenho nada do que reclamar do Dudu em relação a agressividade". Munik não entrou mais detalhes do seu depoimento porque os advogados a alertaram que o caso corre em segredo de Justiça.