Horóscopo do dia: previsões para 3 de julho de 2020

Marcelo Dalla





ÁRIES

Com a Lua em Sagitário, a vontade é de sair pro mundo, crescer, expandir horizontes, cultivar liberdade e autonomia. Fica mais difícil tolerar limitações. Mas os compromissos não devem ser negligenciados. Continue investindo na cordialidade na diplomacia para evitar enfrentamentos. Você pode aproveitar para ler, estudar e aprofundar conhecimentos. Aproveite também para refletir sobre seus ideais mais elevados. Você tem fé no que está fazendo? Consegue cumprir suas tarefas com entusiasmo?

TOURO

Período de mais curiosidade. Excelente momento para divulgações, contatos, estudos e intercâmbios. Aproveite para exercitar suas habilidades de comunicação. Mercúrio e Urano seguem em harmonia, favorecendo a expressividade, o diálogo e a curiosidade. Bom período também para atividades criativas. Cultura, arte e leituras: vale de tudo um pouco. A Lua cresce em Sagitário, adiante as tarefas que puder com mais otimismo. Lembre-se que o símbolo do Sagitário é a seta: para o alto e avante!

GÊMEOS

Soluções criativas, originais e alternativas estão favorecidas. Vênus segue em seu signo: invista em divulgação, em sua imagem social, em novos aprendizados, em sua capacidade de marketing e expressão. A Lua segue em Sagitário, invista também no dinamismo e no entusiasmo. Boas ideias, novas informações e oportunidades estão à sua frente, basta boa vontade e simpatia. Continue a evitar disputas. Aos poucos tudo se esclarece e o que estava empacado se desenrola. Continue aberto para revisar velhos conceitos também!

CÂNCER

O dia começa preguiçoso com a desarmonia entre Lua e Netuno, mas a energia tende a aumentar ao longo do dia. Vale apostar bons aprendizados, em algo maior e melhor. A Lua caminha em Sagitário, inspirando o desejo de expansão, conquistas e aventuras. Na parte da tarde em diante, atividades esportivas, programas culturais, viagens, leituras e assuntos filosóficos estão favorecidos. Se possível, busque espaços amplos e áreas livres. Sem pressa, procure cultivar momentos de tranquilidade para se conectar com sua paz interior.

LEÃO

O clima pode ser de mais entusiasmo e otimismo. A Lua segue em Sagitário, inspirando a vontade de crescimento e expansão. Você pode divulgar seus projetos e encaminhar acordos. Sol e Mercúrio seguem juntos: ao conversar com colegas e amigos, boas soluções podem surgir. Mas é bom lembrar que você vive o final de um ciclo solar: procure relaxar e descansar mais. É importante resguardar-se, respeitar seus limites energéticos. Evite exaurir suas forças, sem entrar em disputas ou prejudicar sua saúde.

VIRGEM

Você pode seguir mais comunicativo. Mercúrio e Urano seguem em harmonia: ideias criativas e soluções originais continuam favorecidos. As conversas se tornam mais agradáveis e prazerosas. A Lua segue em Sagitário: com atenção, profissionalismo, competência e dedicação, tudo se ajeita. Invista na flexibilidade para pensar diferente, atualizar informações e assimilar novas tecnologias. Bom momento para expandir sua rede de contatos, marcar presença no trabalho, demonstrar seus talentos e suas capacidades.

LIBRA

É tempo de conversar, ler, estudar, tirar dúvidas, pesquisar. atualizar informações e aprender. Vênus segue em Gêmeos, enquanto a Lua segue em Sagitário: a curiosidade, a descontração, a liberdade de expressão e movimento ganham evidência. Conte com boa predisposição para buscar amigos com afinidades intelectuais e mergulhar em novas vertentes que renovarão seu ânimo. Período ideal para cultivar mais leveza e flexibilidade. Novas ideias e novos projetos podem surgir.

ESCORPIÃO

Com a Lua em Sagitário, o clima geral é de entusiasmo. Aproveite para cultivar bom humor e positividade, deixar de lado cobranças e disputas. Período ideal para revitalizar a saúde, cultivar movimento e liberdade. Aproveite para ler, pesquisar, ampliar horizontes com novas informações e aprofundamento. Vale também perceber o que está estagnado: emoções, objetos, roupas, papéis. Liberar espaço pode trazer alívio e leveza. Lembre-se que abundância é o livre fluxo de energia, o livre fluxo do dar e receber.

SAGITÁRIO

A Lua crescente segue em seu signo, inspirando a vontade de expandir fronteiras e abarcar mais. Aproveite para tomar iniciativas, fazer bons contatos, aprender algo novo, procurar meios para se levar uma vida mais perto do ideal. Novos campos se abrem, novos amigos chegam, novas parcerias se formam. O clima é deve ser de liberdade, alto astral, espaço e independência. Marte e Saturno prometem objetividade e favorecem planejamentos estratégicos. Vale refletir: o que pode fazer para crescer profissionalmente?

CAPRICÓRNIO

É importante aceitar a vida como ela é, mas não seja tão rígido consigo e com os outros. Júpiter e Plutão seguem juntos em seu signo: cuidado com os arroubos do ego e nas demonstrações de poder. A ambição deve ser ajustada com consciência e amor. Ainda bem que Mercúrio e Urano combinam forças para favorecer a flexibilidade e a liberdade de pensamento. O mundo dos relacionamentos continua em destaque, a gentileza e a cordialidade devem ser prioridade. Assim boas oportunidades podem surgir.

AQUÁRIO

Você está mais comunicativo, direto e espontâneo. Mais curioso também. A Lua segue no aventureiro Sagitário, favorecendo atividades inspiradas, ligadas à cultura e ao conhecimento. É tempo de novos e estimulantes aprendizados. Ao mesmo tempo você pode cultivar disciplina, aprofundar-se nos estudos, fazer contatos com realismo e senso prático. Tudo isso pode ser aliado ao entusiasmo, à espontaneidade e a vontade de ampliar fronteiras. Fica mais fácil perceber o que pode ou não ser realizado em nome do crescimento.

PEIXES

Pela manhã Lua e Netuno pedem cuidado com confusões e distrações. Na parte da tarde a energia muda. Fica mais fácil trocar informações e interagir com as pessoas. Com a harmonia de Mercúrio e Urano, aproveite para investir na comunicação e na divulgação de seu trabalho. Novas ideias e inspirações podem surgir. Procure dar vazão à vontade que sente de criar um novo projeto ou uma obra artística. Ao seguir o caminho do coração, torna mais leve as obrigações e as responsabilidades da vida.