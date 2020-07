Globo cancela pagamento às escolas de samba até Carnaval ser confirmado

Uma das maiores dúvidas do brasileiro é se poderemos pular Carnaval em 2021 e a Globo está se perguntando a sema coisa. Sem ter resposta para esse questionamento, a emissora cancelou os pagamentos que fazia às escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo para poder transmitir exclusivamente os desfiles do grupo especial.

Reprodução/Instagram Globo cancela pagamento a escolas de samba

Segundo o colunista Leo Dias, o dinheiro deveria ser entregue às escolas no mês passado, mas isso não ocorreu. "A TV Globo é detentora dos direitos de transmissão dos desfiles de Carnaval do Rio e de São Paulo. A dúvida, neste momento, é se, por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, haverá desfiles no ano que vem", a emissora se pronunciou por meio de um comunicado.

"Por causa dessa incerteza, a emissora não iniciou, até o momento, o pagamento dos valores referentes aos desfile de 2021. A TV Globo aguarda a evolução da situação", continuava a mensagem enviada pela empresa de comunicação. Mesmo com tantas dúvidas sobre o próximo Carnaval, algumas escolas continuam trabalhando para entregar o espetáculo do próximo ano.