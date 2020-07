Na contramão da crise, Cida Marques se reinventa e cria loja virtual de sucesso

Pouco antes da pandemia da Covid-19, Cida Marques, lembrada até hoje por conta da personagem Dona XT ("Zip, Zap, Bop!"), do elenco da "Escolinha do Barulho", da RecordTV, e participações na "Turma do Didi", da Globo, montou um e-commerce de roupas femininas e infantis, batizado de Angel Flowers, que remete a um dos apelidos carinhosos que ganhou do marido, Rica Saito.

Divulgação/Instagram/Reprodução Cida Marques se reinventa e cria loja virtual





"Sempre fui ligada em moda e internet. Tanto que no ano passado mergulhei no universo do comércio eletrônico e fiz uma série de cursos sob a mentoria do consultor e palestrante de marketing digital Ludy Amano", destacou a atriz, youtuber e, agora, empresária, com exclusividade ao iG Gente.



Apesar de se dedicar 12 horas por dia à nova empreitada, disse estar muito feliz. "Participo ativamente não só da parte técnica como também das coleções que temos comercializado, que, aliás, são lindas e têm preços acessíveis. Temos feito parceria com confecções que atuavam somente em lojas físicas e falam que a Angel Flowers supriu essa lacuna." Outro motivo de comemoração é quando "as clientes recebem os produtos e enviam fotos e vídeos. É muito bom ver alegria em meio a esse período desafiador que estamos vivendo", derreteu-se.

Respeitando a prática do isolamento social, Cida, que mora na zona oeste de São Paulo e só sai de casa para levar suas cachorrinhas para passear na praça, ressaltou que está com saudade da família, dos amigos e de prestigiar espetáculos de ópera, peças de teatro e mostras de cinema:

"Estou me segurando, graças às ligações e videochamadas". Soma-se a isso o trabalho à frente do Hair Channel, canal no YouTube com entrevistas, dicas e tudo sobre cabelos.

Leia também Em meio à pandemia, Emilia Pedersen gera emprego para costureiras do Nordeste





Mas engana-se quem pensa que as novidades param por aí! Questionada sobre novos projetos, a artista mostrou sua pluralidade.

"Estou sempre empreendendo em alguma área, sou corajosa e acredito no Brasil, mas põe aí: ser capa da 'Forbes' em breve. Aliás, devia ter focado nela antes das outras", brincou, fazendo alusão à revista "Playboy", para a qual posou duas vezes — a primeira delas em 1997.

Por fim, e não menos importante, avaliou o desempenho do presidente Jair Bolsonaro em relação ao surto de coronavírus: "Lamentável, e diante dessa pergunta, seguem meus sentimentos aos que perderam seus entes queridos devido ao descaso do governo em relação às informações".