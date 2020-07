Em meio a boatos de briga, Eduardo Costa explica rompimento com Leonardo

Divulgação Leonardo e Eduardo Costa





Segundo Leo Dias, o meio sertanejo todo sabe que Leonardo não aguentava mais trabalhar com Eduardo Costa. Mas o jornalista foi atrás da versão de Eduardo sobre os fatos, que negou qualquer desavença entre os dois.

O fim da parceria profissional teria acontecido, segundo Eduardo, por causa da falta de shows durante a pandemia de coronavírus. "Leonardo é como um irmão para mim. Sou padrinho do filho dele, somos uma família. O que aconteceu é que com a pandemia não está mais havendo venda de shows. Eu mantive minha assessoria de imprensa e minha assessoria de rádio, porque são de extrema importância. Mas o escritório no momento não está tendo utilidade, porque não podemos vender shows. Leonardo segue com o Talismã, porque é dele e eu quando tudo normalizar eu vou abrir o meu. Só isso."

O cantor ainda afirmou que nunca brigou com Leonardo: "Não existe uma separação, o que existe é uma parceria nossa que durou e vai durar mais muitos anos, porque não temos nenhum problema. Nunca nem existiu discussão. Somos pessoas de bem, não temos interesse em prejudicar e nem fazer maldade com ninguém. Não devem colocar a índole da gente em jogo. Temos caráter".

Sobre o fim da parceria, a Talismã Music também se posicionou em comunicado: "Com sentimento de orgulho, respeito e cumplicidade informamos que, a partir desta data damos como encerrada a parceria de 13 anos entre Talismã Music e Eduardo Costa. Temos lindas histórias para contar juntos de muito sucesso e dedicação de ambas as partes. Desta maneira decidimos, em comum acordo, por fim a este ciclo. Não temos dúvida que o cantor Eduardo Costa continuará a trilhar seu caminho com o brilhantismo de sempre, sendo este o nosso mais profundo desejo. Por aqui, continuamos a emanar boas vibrações e o nosso agradecimento".