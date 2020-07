Delineado, foxy eyes e bocão: testei as dicas de make do Tiktok

Maquiagem nunca foi meu forte, preciso confessar. Contudo, após três meses em casa, posso dizer que as coisas mudaram. Com o tédio batendo mais forte, eu decidi me aventurar no universo das maquiagens e, modéstia à parte, até que eu ando me saindo muito bem. E as redes sociais têm ajudado nessa tarefa.

Arquivo pessoal Eu antes e depois de tentar a técnica de maquiagem para aumentar os lábios





Uma boa fonte de inspiração é o TikTok -- por lá, vários vídeos com passo a passo e truques de beleza viralizam (as famosas hacks ). Então separei três ideias de make que fizeram sucesso no TikTok e decidi testar algumas. Spoiler: Nem todas deram certo.









1. Foxy Eyes





Confesso que eu achava a coisa mais linda quando eu via algumas celebridades, como Kendall Jenner e Bella Hadid usando essa técnica, bem femme fatale. Pode parecer difícil à primeira vista, mas a dica que eu encontrei no TikTok da usuária Andrea Chapa simplifica o processo.

Assim como Andrea, eu usei uma fita adesiva (para facilitar o delineado), uma paleta de sombras terrosas e um pincel bem fininho pra passar a sombra como se fosse um delineador.

Arquivo pessoal Primeira tentativa de fazer do Foxy Eye





A primeira tentativa deu muito errado. O delineado ficou esquisito e, quando eu esfumei como ensina a usuária do TikTok, tudo ficou pior ainda. Bora lavar o roso e tentar de novo.

Dessa vez, eu peguei tons de marrom um pouco mais leves e, na hora de esfumar, fui mais delicada e devo dizer que deu certo e gostei muito do resultado. Confira o resultado final.

Reprodução Como ficou o meu resultado final e do da usuária do TikTok





2- Delineado grosso perfeito





Eu tenho muita dificuldade em fazer o delineado, um olho sempre sai perfeito e o outro parece um cosplay de panda. A dica que eu encontrei para facilitar a minha vida foi da usuária do Tiktok Ellie Makeup Artist, dos Estados Unidos.

Ela faz três tracinhos no olho, um no meio, um no fim e um na vertical para puxar o delineado. Depois, você meio que brinca de ligar os pontos e o resultado é um delineado bem grosso, mas certinho.

Arquivo pessoal Eu testando a técnica do delineado ligando os pontos





A técnica é simples, mas há riscos: na hora que eu fui ligar os pontos e preencher o delineado de fato, deu uma borradinha no traço, mas consegui arrumar facilmente com um cotonete e um pouco de demaquilante.

Eu adorei o resultado final e a técnica funciona.

Reprodução o resultado da usuária do TikTok e o meu resultado





3- Aumentar os lábios (ou cosplay do Coringa)





Assim que eu vi essa técnica no TikTok, fiquei com um pé atrás. Sempre que eu penso em lábios carnudos, eu lembro da Kylie Jenner e, apesar de eu achar que nos outros fica lindo, nunca foi muito meu estilo. Mas daí pensei: "Por que não testar, não é mesmo?".

Arquivo pessoal Eu testando a técnica de aumentar a boca com o batom





Para fazer a dica da usuária do TikTok, eu tive que passar base na boca para ficar tudo no mesmo tom. Logo em seguida, eu tinha que contornar um pouco acima do lábio com o batom que eu queria.

Preciso dizer que assim que eu fiz a parte de cima, eu senti no meu coração que não daria certo, mas segui em frente, pra ver o quão desastroso seria. E assim que eu vi o resultado final no espelho, eu não conseguia parar de rir.

Se na TikToker o batom ficou sutil e bonito, o meu resultado final poderia ser comparado a um cosplay muito ruim do coringa. Essa hack foi tão hilária que até minha mãe e minha vó ficaram impactadas com resultado final.

Faltou habilidade, não é uma dica para iniciantes.

Reprodução O resultado final da usuária do TikTok e o meu