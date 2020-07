"A Fazenda": Plateia ficará dentro de bolhas e peões terão pré-confinamento

A nova temporada de "A Fazenda" está prevista para começar na primeira quinzena de setembro e a Record já tem novos protocolos de higiene para poder produzir o reality durante a crise de saúde mundial. Segundo o colunista Flávio Ricco, a emissora finalizou uma ilustração de como será o palco do programa comandado por Marcos Mion.

Divulgação Record divulga ilustração de como será o estúdio de "A Fazenda" com a presença de plateia

Ficou decidido que o reality show vai contar com plateia, mas decidiram colocar o público em bolas de plástico, assim como vão fazer com as dançarinas do programa de Rodrigo Faro . Além disso, os 20 participantes e 4 substitutos vão ficar 8 dias pré-confinados em um hotel, antes de irem para a fazenda no interior de São Paulo.

No decorrer do programa, algumas dinâmicas também vão mudar. Antes, os peões recebiam fichas contando como seria a dinâmica do programa. Agora, toda essa comunicação será feita por monitores. Durante a Roça, o contato entre quem está na berlinda e Marcos Mion também será feito por um telão e apenas quem for eliminado se encontrará com o apresentador.

Segundo o site Notícias da TV, na última terça-feira (7) os participantes já receberam um comunicado dizendo que eles devem estar disponíveis para "A Fazenda" a partir do dia 15 de agosto. A previsão é que eles sejam mandados para hotéis no final daquele mês e o programa estreie na primeira semana de setembro.