Luiza Ambiel sofre acidente em reality da Record e passa por cirurgia

Luiza Ambiel, que ficou conhecida nos anos 90 como musa do quadro "Banheira do Gugu", acabou lesionando o nariz em fevereiro durante as gravações do reality "Made in Japan", da Record, comandado por Sabrina Sato. Mesmo machucada, ela pediu para continuar na competição e, depois de cinco meses, precisou passar por uma cirurgia.

Reprodução Luiza Ambiel





"Ele [o nariz] ficou torto e tem um aprofundamento. Na verdade, era para ter feito essa cirurgia em março. Mas começou a pandemia e tive que esperar. Agora não dá mais para esperar. Tenho que fazer e estou morrendo de medo", contou Luiza Ambiel pouco antes da cirurgia ao ‘Notícias da TV’.

A internação aconteceu na manhã de quarta-feira (7), em São Paulo, para corrigir o rompimento da cartilagem e o desvio de septo. O acidente aconteceu durante um dos desafios do reality. "Foi uma prova que tinha uma esteira e a gente andava nela com uma bicicletinha. Tinha que andar e dar uma cabeçada num negócio lá. Quanto mais cabeçada você dava, mais você derrubava o adversário. E eu fui pensando: 'Agora vou dar a cabeçada'. E dei mesmo. No chão", contou aos risos.

A Record chegou a exibir o acidente, mas os momentos mais críticos não foram ao ar. Luiza Ambiel chegou a desmaiar, precisou ser socorrida pelos bombeiros e foi levada ao hospital para realizar exames. Ela disse que no começo doeu muito, mas depois cicatrizou, o problema é que o nariz ficou torto e, por isso, a médica da artista aconselhou fazer a cirurgia.