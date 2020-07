Igual a Netflix: Amazon Prime Video lança perfis de usuários

Unsplash/Glenn Carstens-Peters Amazon Prime Video lança perfis de usuário





A Amazon anunciou o lançamento de perfis de usuário para amigos e familiares que compartilham contas Prime para o Amazon Prime Video.





Cada conta permitirá até seis perfis de usuário. Um deles será o perfil padrão, o principal da conta, com cinco outros perfis adicionais permitidos. Podem ser tanto contas regulares quanto perfis infantis. A conta infantil restringirá o conteúdo exibido, da mesma forma que acontece em outras plataformas de streaming, como Netflix e HBO Max . Os usuários podem transmitir até três vídeos ao mesmo tempo enquanto usam a mesma conta da Amazon, mas com no máximo dois dispositivos transmitindo o mesmo vídeo ao mesmo tempo.

Os perfis são vinculados por meio da ferramenta de compartilhamento de carteira da Amazon. O recurso permite que os usuários compartilhem seus métodos de pagamento com outra conta da Amazon que configurou perfis de família. O Amazon Prime Video criará automaticamente contas vinculadas do perfil padrão para outras que existem no agregado familiar.

Assim como em outros serviços de streaming , cada perfil será adaptado aos interesses de cada usuário, com recomendações separadas e uma lista de observação com base na atividade do perfil, segundo a empresa. Ao contrário de Netflix e Disney+ , não parece que os usuários do Amazon Prime Video poderão personalizar seus ícones de perfil com imagens de filmes.

Vale ressaltar que, se você não quiser dividir perfis, é possível desativar o recurso na aba "gerenciar seus perfis". Depois que o compartilhamento de perfil é desabilitado, os usuários não poderão ativá-lo novamente. Portanto, antes de desativar, tenha certeza de que é isso mesmo que você quer.

Os usuários poderão criar e gerenciar perfis com o aplicativo do Prime Video para Android e iOS ou via web . O recurso será implementado gradativamente, então pode ser que sua conta ainda não tenha essa função disponível. Mas não se preocupe, o compartilhamento de perfis será instaurado globalmente.