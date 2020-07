TikTok: Primeiro telejornal na plataforma ultrapassa marca de 80 mil seguidores

O primeiro telejornal do Brasil a ter um perfil no TikTok , o " Jornal da Record ", ultrapassou a marca de 80 mil seguidores no aplicativo nesta quinta-feira (2). O telejornal criou o perfil há cinco meses.

O conteúdo das redes sociais é feito pela equipe do telejornal, focando nas particularidades de cada uma das plataformas.

Divulgação TikTok: Primeiro telejornal na plataforma ultrapassa a marca de 80 mil seguidores

No TikTok , o Jornal da Record tem um estilo informal e bem humorado. No vídeo sobre fake news, por exemplo, a informação séria é levada de forma leve, ensinando quando ou não compartilhar uma informação.