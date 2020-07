Samsung Galaxy Note 20 ganha data de lançamento

Unsplash/Kote Puerto Samsung marca evento para divulgar novos produtos





A Samsung anunciou um evento para o dia 5 de agosto, e a expectativa é que a nova linha de celulares Galaxy Note seja apresentada na ocasião, além de um novo smartphone dobrável.





O evento Galaxy Unpacked vai ser realizado pela internet devido à pandemia de Covid-19, e começará às 11h (horário de Brasília). Além dos Galaxy Note - que devem ser a linha Note 20 -, novos aparelhos dobráveis da linha Galaxy Fold também podem ser apresentados.

O convite enviado pela Samsung para veículos de mídia é bastante misterioso, com um respingo de tinta em cobre que lembra bastante a cor de um modelo vazado do Galaxy Note 20 Ultra - um dos celulares que devem ser apresentados durante o evento.

O que esperar

Segundo informações vazadas, o Galaxy Note 20 será lançado em ao menos duas versões: uma "normal" e uma Ultra, com tela maior. Ambos devem usar o processador Snapdragon 865 Plus com suporte às redes 5G e tela com taxa de atualização de 120Hz, além do tradicional suporte à caneta S-Pen.

Já a nova geração de celulares dobráveis da coreana, que deve receber o nome de Galaxy Z Fold 2 , deve contar com o mesmo design de "livro" do modelo anterior, com tela de 7,7 polegadas e a mesma taxa de atualização de 120Hz.