Ao vivo: conheça resultado do maior estudo sobre a covid-19 no Brasil

Neste momento, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco; o secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Parente; o diretor do departamento de Análise e Vigilância de Doenças não Transmissíveis, Eduardo Macário; o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicose, Hélio Angotti Neto; e o professor Universidade Federal de Pelotas Pedro Hallal participam de entrevista coletiva para divulgar os resultados do maior estudo sobre a covid-19 no Brasil, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, além do balanço de distribuição de recursos financeiros e de medicamentos.

O estado do Rio de Janeiro registrou 116.823 casos e 10.332 mortes por covid-19, desde o início da pandemia, em meados de março. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (2) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). São mais 1.545 infectados e 134 óbitos registrados nas 24 horas entre o boletim divulgado ontem e o de hoje. Há outros 988 óbitos em investigação e 95.028 pacientes se recuperaram da doença.

O estado de São Paulo bateu hoje (2) novo recorde de novos casos confirmados de coronavírus em um dia. Nas últimas 24 horas, o estado contabilizou 12.244 novos casos, somando agora 302.179 casos. O recorde anterior havia sido contabilizado no dia 26 de junho, com 9.921 novos casos. O estado chegou a contabilizar mais de 19 mil casos em um único dia, mas isso tinha sido resultado de um problema no sistema de contabilização do Ministério da Saúde.

Equipes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) completam na próxima segunda-feira (6) uma rota de quatro municípios paulistas, com o objetivo de reunir participantes para aderir a um estudo clínico que irá investigar a eficácia da nitazoxanida no tratamento de covid-19. A ação #500VoluntáriosJÁ realizou hoje (2) sua segunda etapa, com passagem do ministro titular da pasta, Marcos Pontes, por Barueri.

Ao comentar o potencial do medicamento, um vermífugo prescrito para giardíase, entre outras infecções parasitárias, o ministro disse que, em análises in vitro, houve uma redução de 94% da carga viral do novo coronavírus.