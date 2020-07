José de Abreu critica apresentadora do "Roda Vida" e ela rebate: "Zé do Lixão"

Um comentário feito por José de Abreu nas redes sociais resultou em uma briga que está dando o que falar no Twitter nesta quarta-feira (8). Tudo começou quando o ex-ator da Globo criticou o desempenho da jornalista Vera Magalhães a frente do "Roda Viva", programa de entrevistas da TV Cultura. A profissional rebateu o artista e o chamou de "machista" por seus comentários.

A briga teve início na segunda-feira (6) quando um usuário do Twitter escreveu o seguinte: "Gosto do Roda Viva coordenado pela Vera Magalhães. Tem trazido ótimos nomes e debatedores. Mas a insistência na retórica anti-Lula e em demarcar que o golpe não foi golpe, é cruel com quem entende de política e direito. E olha que eu não sou petista...".

José de Abreu não concordou com a parte em que a jornalista foi elogiada e escreveu sua opinião sobre o desemprenho da apresentadora: "Odeio. Sem voz, sem competência, sem neutralidade, sem coerência, acho uma MERDA! Só está lá pelo marido tucano".

Vera Magalhães, que é casada com o ex-assessor do PSDB, Otávio Cabral, respondeu o ator na noite de terça-feira (7) e relembrou o episódio em que ele cuspiu em um casal durante uma discussão em um restaurante: "Ah, o machismo e a misoginia, essas chagas exclusivas da direita, não é mesmo? O que sou por minha responsabilidade. Casamento é outra coisa, Zé do Lixão, que cospe em mulher. Vai viver sua vida medíocre, filho".

A troca de farpas está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta. Veja a repercussão:

