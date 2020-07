Nego do Borel foi socorrido pelo sogro após sofrer acidente

Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda Reis e sogro de Nego do Borel, deixou as desavenças com o genro de lado no momento em que ele mais precisou. O cantor teve que ser operado às pressas na noite da última segunda-feira (6), após se envolver em um grave acidente de moto e ter uma fratura exposta em um dos tornozelos.

Reprodução Sogro ajudou Nego do Borel





Apesar de não fazer questão de esconder sua não aprovação ao relacionamento da filha por acusar o funkeiro de já tê-la agredido, além de já ter sido taxado de racista pelo genro, Luiz Fernando garante que jamais deixaria de assistir Duda nos momentos em que ela mais precisar dele, mesmo que envolva diretamente seu atual desafeto.

"Apenas interferi ajudando minha filha e seu noivo em um momento de muito sofrimento e fragilidade. Fiz o que nós médicos aprendemos desde o 1º dia de nossa formação. Dr. André Luís Pomar Couto, indicado por mim, além de ser um grande amigo e mestre é um grande e experiente profissional. Agradeço ao Dr. André por ter assumido o caso imediatamente ao meu pedido, à minha filha e por terem aceito e acreditado na minha indicação para o caso em questão. Desejo ao Leno Maycon (Nego) total e rápido restabelecimento".

Nós aproveitamos o contato para saber se após o susto há possibilidade de Luiz Fernando voltar a se entender com Nego. "O amanhã é algo que ainda não conhecemos", se limitou a dizer.

Sobre a filha Duda, Luiz Fernando garante que mesmo diante de todo embate público que teve com o casal, sua relação com a atriz caminha bem. "Nunca estivemos afastados, apesar da mídia sempre colocar isso. Temos uma excelente relação familiar. Sempre estaremos ao lado de nossas filhas, principalmente nos momentos mais difíceis", finalizou.