Band corta Lacombe de reprises para apagar apoio a Bolsonaro

Após acabar com as gravações do "Aqui na Band", a emissora tem exibido reprises da atração, mas um detalhe chama a atenção: Lacombe, que era o apresentador do programa, está sendo cortado delas. Tanto o corte, como o fim do programa, são uma tentativa de apagar o passado bolsonarista da atração, segundo informações de Daniel Castro, do Notícias da TV.



Divulgação "Aqui na Band"





Desde quarta-feira (1), Dalton Rangel tem refeito as introduções das reportagens que estão sendo reprisadas. Tudo para evitar aparições de Lacombe, que continua à frente das ações de merchandising, que já estavam vendidas e associadas a ele.

Em reunião nesta quinta-feira (2), os principais executivos da emissora discutem o futuro da faixa matinal. É certo, no entanto, que o novo projeto, que ainda não existe, não se chamará "Aqui na Band". O cenário da antiga atração, inclusive, foi desmontado no último fim de semana.

O novo programa contará com a apresentação da jornalista Mariana Godoy e mais um nome masculino, que ainda não foi decidido, apesar de vários profissionais estarem sendo cogitados.