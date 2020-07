SP tem 302 mil casos confirmados de covid-19 e bate recorde diário

O estado de São Paulo bateu (2) novo recorde de novos casos confirmados de coronavírus em um dia. Nas últimas 24 horas, o estado contabilizou 12.244 novos casos, somando agora 302.179 casos. O recorde anterior havia sido contabilizado no dia , com 9.921 novos casos. O estado chegou a contabilizar mais de 19 mil casos em um único dia, mas isso tinha sido resultado de um problema no sistema de contabilização do Ministério da Saúde.

Segundo Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o recorde contabilizado nas últimas 24 horas se deve principalmente à ampliação da capacidade de testagem de casos leves pelos laboratórios da rede pública. De acordo com ele, pouco mais de 1/4 dos casos confirmados nas últimas 24h são de casos leves.

"No total de , nós temos um pouco mais de um quarto dos casos que foram confirmados por meio dos testes sorológicos, sendo que de para foram 29%, ou seja, do total de casos do dia, 70% são casos agudos", destacou Menezes.

Nas últimas 24 horas, o estado contabilizou 321 novos óbitos, somando agora 15.351 mortes por coronavírus desde o início da pandemia. O total de curados no estado somou 162.851 pessoas.

Há 5.622 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado em casos suspeitos e confirmados de coronavírus, além de 8.331 pessoas internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 64,1% no estado e de 64,7% na Grande São Paulo.