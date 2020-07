Motorola lança primeiros celulares com 5G do Brasil, custando até R$8 mil

Divulgação/Motorola Motorola Edge e Edge+ chegam ao Brasil





Nesta quinta-feira (2), a Motorola disponibiliza no Brasil dois novos aparelhos: Edge e Edge+ . Os lançamentos marcam a consolidação da marca ao segmento premium. Os dispositivos chegam com configurações bastante interessantes, como sensor de 108 megapixels em um dos modelos.





No entanto, o grande destaque dos aparelhos fica por conta da compatibilidade com conexão móvel de quinta geração, ou seja, a linha Edge está pronta para a chegada do 5G no país - mesmo que ainda não haja previsão para isso .

Ambos possuem configurações semelhantes de tela - 6,7 polegadas, display de 90Hz e proporção 21:9. Segundo a Motorola , isso traz melhor acabamento para o dispositivo - além de fornecer opções a mais de configuração para utilização de aplicativos. Nos dois casos, o sensor de impressão digital encontra-se sob o display.

O detalhe da tela nas laterais pode ajudar o usuário a entender se há alguma notificação no aparelho ou se ele está carregando, tudo sem precisar ligar a tela. Quando uma notificação é recebida, por exemplo, uma linha de luz é mostrada na lateral do dispositivo, indicando que alguma interação pode ser necessária.

Na parte interna é que eles começam a se diferenciar. O Edge+ foi equipado com processador Snapdragon 865 , 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já o modelo Edge chega com um processador Snapdragon 765 , 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. No entanto, em ambos os casos, há suporte para a conexão 5G sub-6, que funciona de maneira bastante semelhante ao 4G.

Há diferenças também nas câmeras. Os dois apresentam sensores triplos, mas a lente principal do Edge+ é quase o dobro do outro modelo. Enquanto um deles conta com 108 MP, o segundo chega com 64 MP na parte traseira. Os outros sensores se dividem em ultra wide + macro, com 16 MP, e teleobjetiva de 8 MP. A câmera frontal é de 25 MP em ambos.

Os aparelhos trazer a tecnologia de carregamento Turbo Power da Motorola. A empresa promete horas de bateria com apenas alguns minutos de carregamento. Por falar em bateria, o modelo "Plus" possui uma bateria com capacidade de 5.000 mAh, enquanto o outro dispositivo é um pouco menos potente no quesito, com 4.500 mAh.

Por fim, os dois contam com entrada para fones de ouvido e conexão USB-C para carregamento. Alto-falante e bandeja para chip ficam na parte inferior. Os botões de controle de volume liga/desliga estão localizados na lateral direita.

A Motorola iniciou um período de pré-venda com condições especiais para quem quiser adquirir os aparelhos. Quem comprar qualquer um dos dispositivos dentro do período da promoção, que começa hoje (2) e vai até o próximo dia 13, vai ganhar um fone de ouvido Bluetooth Motorola VerveEbuds 100. As vendas começam oficialmente em 14 de julho.

O Motorola Edge+ chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 7.999 e está disponível na cor thunder grey (cinza). O Edge é um pouco mais barato; R$ 5.499, e conta com duas cores: solar black (preto) e midnight red (vermelho).