Dançarinas da "Hora do Faro" ficarão dentro de bolhas de plástico

Divulgação/Record Dançarina com Rodrigo Faro





As gravações dos números músicais do programa "Hora do Faro" foram retomadas na última terça-feira (30) pela RecordTV. Mas um detalhes chamou a atenção: as bailarinas dançavam dentro de bolhas de plástico.

O primeiro teste ocorreu durante uma apresentação de Gretchen e seu noivo, Esdras Souza. E as bailarinas se mantiveram cada uma dentro de uma bolha para evitar aglomerações e contato físico.

Além disso, o número de bailarinas também foi reduzido, mas pode varias conforme a demanda do artista que vai se apresentar. Segundo informações de Fefito, colunista do UOL, nesta quinta-feira (2) haverá mais uma gravação e a convidada será Sylvia Design.