Angela Ro Ro se desculpa após acusar a namorada de traição: "Tamanha injustiça"

Ninguém mais sabe o que está acontecendo com a vida amorosa de Angela Ro Ro. Um dia depois de dizer que foi "usada e traída" pela namorada, a produtora cultural Veronica Menezes, a cantora pediu desculpas publicamente. Ela fez um post no Instagram nesta quinta-feira (02) dizendo que não foi justa ao acusar a amada de traição.

Reprodução/Instagram Angela Ro Ro pede desculpa após acusar a namorada de traição

"Me perdoem por tamanha injustiça que cometi contra quem me ama tanto! Essa mulher maravilhosa é meu maior amor. Uma profissional excelente e uma pessoa honesta. Te amo tanto, queria. Me perdoe!", escreveu Angela e postou uma foto ao lado de Veronica.

Esse bafafá começou quando a cantora resolveu contar ao mundo que havia sido traída. "Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor", a artista escreveu em um post que foi deletado de seu perfil no Instagram. Angela também postou uma foto que diz "Estado civil: evitando problemas", mas essa publicação ainda está disponível.