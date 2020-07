Governo de Rondônia estimula economia com o pagamento do 13º salário no próximo dia 10

.

O pagamento da primeira parcela do 13º salário está confirmado para o dia 10 de julho, foi o que informou, na quinta-feira (2), o superintendente estadual de Gestão de Pessoas (Segep), coronel Silvio Rodrigues, ao destacar o compromisso do Governo de Rondônia com todos os servidores no cumprimento do calendário de pagamentos para 2020, estipulado em dezembro de 2019.

"É um compromisso do governador coronel Marcos Rocha com os servidores do Estado em pagar dentro do mês, pois já houve época em que os servidores não sabiam quando receberiam. Por iniciativa do governo, em parceria com a Sefin, fizemos o calendário, em dezembro de 2019, com todas as datas de pagamentos de 2020. Apesar da situação atual enfrentada por todos, que não estava prevista, afetar diretamente a arrecadação do Estado, estamos cumprindo rigorosamente este calendário," descreve o superintendente.

Além disso, o superintendente falou da ação conjunta com a Secretaria Estadual de Finanças (Sefin) para garantir o processamento dos dados da folha de pagamento. " Falei com secretário da Sefin, Luis Fernando Pereira da Silva, e ele confirmou o pagamento para dia 10", relatou o coronel Silvio Rodrigues.

Apesar de todas as dificuldades do momento, como a redução de arrecadação e o aumento dos gastos que não estavam programados como a aquisição de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), compra de Equipamento de proteção individual (Epis), contratações, e entre outro para o enfrentamento do coronavírus, o Estado mantém o compromisso com os servidores.

"Então tudo isso veio suplantar a nossa expectativa, mas dentro de um regime de seriedade priorizar o servidor, estamos movimentando a economia, pois o servidor que está cumprindo o seu regime de trabalho em casa precisa comer, beber e vestir, entre outros gastos e isso fortalece nossa economia. Temos pautado e primado por isso com honra. Somos um governo de pessoas tementes a Deus, sim! E de pessoas sérias com a palavra empenhada. O governador coronel Marcos Rocha preza por isso e não abre mão desse tipo de coisa," salienta o coronel Silvio Rodrigues.

Leia Mais:

Para salvar vidas, governo reforça alerta e decreta isolamento restritivo para frear avanço do coronavírus em Porto Velho e Candeias