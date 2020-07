Campeã de reality show perde o título após descoberta de fraude

Reprodução "Bake Off"





Que tal você participar de reality de culinária, vencer, meses depois ser desclassificada e perder o prêmio? Isso aconteceu no "Bake Off Argentina", quando a produção do programa tirou o prêmio de Samanta Casais porque a participante omitiu no formulário de inscrição que já tinha experiência profissional na área. A fraude foi descoberta agora e ela terá que devolver o prêmio de 45 mil reais.

O reality foi gravado no ano passado e exibido no início de 2020. Com a descoberta do descumprimento da regra, a produção teve que regravar uma nova final do programa. Com a presença dos três jurados e dos finalistas, o programa anunciou que a campeã teria mentido ao se inscrever no programa. Samanta admitiu o erro.

"Antes de tudo quero agradecer a produção por me dar essa oportunidade de dizer a minha verdade. Estou muito mal com tudo que as pessoas têm dito sobre mim online nas redes sociais. As mensagens foram muito cruéis, mas a experiência que eu tive aqui foi maravilhosa, conheci pessoas incríveis. Cometi um erro, sou humana e admito. Peço desculpas e quero deixar isso claro: não sou profissional de confeitaria, não estudei confeitaria e muito menos trabalhei nela", revelou.