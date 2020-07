Kristen Bell conta o que fez para a filha de 5 anos deixar de usar fraldas

Retirar as fraldas das crianças é um processo que exige muita a paciência dos pais. A atriz Kristen Bell que o diga. Ela e o marido Dax Shepard deram uma entrevista para a revista Today’s Parent e eles contaram o processo para a filha de cinco anos, Delta, largar as fraldas.

Reprodução/Instagram A atriz Kristen Bell em um evento





"Você sabe o que temos que fazer? Nós a acordamos por volta das 23h, quando ela está como um zumbi, e a levamos ao banheiro", diz a atriz.





Em maio desse ano, ela contou em seu programa, o Monsplaning , que Delta ainda estava usando fraldas, enquanto a outra filha, Lincoln, de sete anos, deixou de usar fraldas quando tinha apenas dois anos.

Para a Today’s Parent , a atriz afirmou que cada criança tem seu tempo para o desfralde e que ela não se preocupava com isso. "Às vezes, leva até que tenham mais de cinco anos! Mas eu nunca conheci um colegial que faz xixi nas calças o dia todo. Vai parar em algum momento", acrescenta Kristen durante a entrevista.

Ela encerra dizendo que os pais não deveriam se envergonhar se os filhos não conseguem ainda usar o penico. "Eu acho que é realmente normal e ninguém deveria se sentir envergonhado se o filho deles não for bem no treinamento com penico. E se você quiser experimentar esse truque para fazer xixi às 23 horas, ótimo, não há vergonha em nada disso", diz a atriz.