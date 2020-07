Antes da estreia de "Estrela-Guia" no Globoplay, veja como está o elenco

Você não perdia um capítulo de "Estrela-Guia" lá nos anos 2000? Então pode comemorar, porque a novela está de volta, mas dessa vez no catálogo do Globoplay. Para ajudar a entrar no clima, o iG Gente veio te mostrar como estão os atores da produção hoje em dia - quase 20 anos depois!

Sandy

Reprodução Sandy em "Estrela-Guia" e hoje em dia





Vamos começar com a protagonista da trama, Cristal, vivida pela cantora Sandy, na época da dupla Sandy & Junior. Com apenas 18 anos, ela dava vida a uma adolescente que vivia um romance com Tony, um homem mais velho. À época, a diferença de idade entre a cantora e o ator Guilherme Fontes chegou a causar algumas polêmicas.

Hoje, Sandy segue carreira solo, é casada com Lucas Lima e tem um filho, Theo. Mesmo tendo rompido a dupla com seu irmão, Junior, os dois fizeram a turnê "Nossa História" , que fez o maior sucesso e pode ser acompanhada também na Globoplay.

Guilherme Fontes

Reprodução Guilherme Fontes em "Estrela-Guia" e hoje em dia





O ator tinha 34 anos quando interpretou Tony, o par romântico de Sandy. Depois, ele participou de várias outras novelas da Globo , como "Bang Bang", "Malhação", "Cordel Encantado", "Além do Horizonte" e "Boogie Oogie". Seu último trabalho na TV foi como Norberto, em "Órfãos da Terra", em 2019.



Recentemente, Alexandre deu uma entrevista e acabou soltando algumas opiniões sobre política , mas tudo com muito bom humor.

Carolina Ferraz

Reprodução Carolina Ferraz em "Estrela-Guia" e hoje em dia





A atriz e apresentadora intepretou a inescrupulosa Vanessa em "Estrela-Guia". Depois, ela participou de vários outros sucessos da Globo . Entre eles, "Kubanacan", "Começar de Novo", "Belíssima", "Beleza Pura" e "O Astro". Carolina deu um tempo nas novelas e passou a apresentar o "Receitas da Carolina", do GNT, quando, em 2017, foi dispensada pela emissora carioca.



Mas a Record TV não perdeu tempo e contratou artista, que começa a apresentar o "Domingo Espetacular" já no próximo domingo (12).

Rodrigo Santoro

Reprodução/Instagram/@victoriawill Rodrigo Santoro





Na trama de 2001, Rodrigo Santoro interpretou um motoqueiro rebelde que se apaixonava por Cristal. Na época, aos 26 anos, o ator, hoje sucesso internacional, estava ainda no início de sua brilhante carreira. Ainda na Globo, ele fez outros papeis em produções como "Mulheres Apaixonadas, "Hoje é Dia de Maria" e "Velho Chico".



Em sua carreira internacional, estão sucessos como o filme "300" e as séries de TV "Lost" e "Westworld". Atualmente, Santoro muito sucesso tanto no Brasil, como lá fora.

Thaís Fersoza

Reprodução Thaís Fersoza





Na época, com 16 anos, a hoje esposa do cantor sertanejo Michel Teló, interpretou Gisela Rios, personagem toda diferentona que vivia maquiada e vestindo roupas extravagantes - além, é claro, do cabelo laranja neon. Depois de "Estrela-Guia", Thaís atuou em mais algumas novelas da Globo, como "Brava Gente" e "O Clone", e logo foi para o SBT e, posteriormente, para a Record .



Após passar por poucas e boas logo após o seu primeiro casamento, a atriz está com Michel Teló, com quem tem dois filhos, Melinda e Theodoro.



Fernanda Rodrigues

Reprodução Fernanda Rodrigues





A atriz, que praticamente nasceu dentro da Globo, tinha 22 anos quando interpretou Sukhi Sukham em "Estrela-Guia". Depois, ela atuou em mais um montão de novelas, como "A Lua Me Disse", "Bang Bang", "O Profeta", "Negócios da China", "Negócio da China" e "O Astro". Sua última participação em novelas foi em 2016, em "O Outro Lado do Paraíso".

Mas Fernanda pode ser vista apresentando o programa "Fazendo a Festa", do GNT. Aos 40 anos, a atriz e apresentadora tem dois filhos, Luísa e Bento.

Gabriel Braga Nunes

Reprodução Gabriel Braga Nunes





Gabriel interpretou o malvado Guilherme em "Estrela-Guia", que queria usar a personagem de Sandy para ganhar dinheiro. Na Globo , o ator fez outras novelas, como "Kubanacan" e "Senhora do Destino", mas logo foi para a Record , onde fez "Caminhos do Coração", "Mutantes" e "Poder Paralelo".

Hoje, de volta à Globo , o ator pode ser visto na reprise de "Novo Mundo" interpretando o vilão Thomas.