Alex Rossi substitui Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank na campanha da Polo Wear

Como se não bastasse pegar a nova campanha da Polo Wear, que substitui a de verão, estrelada pelo casal fashionista Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Alex Rossi ainda foi clicado pelo badalado Leo Faria no Deserto do Atacama, localizado na região norte do Chile, conhecido como o mais seco da Terra e também o local cuja paisagem mais se assemelha à superfície de Marte.

Divulgação/Instagram/Reprodução Alex Rossi substitui Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank na atual campanha da Polo Wear





O shooting foi realizado em dezembro, meses antes deste período de pandemia, isolamento social e quarentena que assola o Brasil e o mundo. "Mais um trabalho maravilhoso com uma equipe fora do sério. Muito obrigado a todos que fizeram parte dele", ressaltou o top model, um dos nomes fortes do casting da agência Ford Models, via Instagram.





Nessa atmosfera, o ensaio refletiu a harmonia dos bastidores. Mas não é só. Com toda a experiência que possui, Alex vestiu a proposta da marca, que, no inverno 2020, destaca lançamentos repletos de essência atemporal, como a jaqueta multifuncional, que, além de ser quebra-vento, apresenta detalhes reflexivos, bolsos utilitários e uma mochila acoplada nas costas. Très chic!