Maiara e Maraísa revelam rotina de emagrecimento em spa durante a quarentena

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, contou para o Gshow que está focada no emagrecimento durante a quarentena. Além das lives ao lado da irmã , Maiara revelou que a dupla decidiu ir para um spa e investir na reeducação alimentar com exercícios físicos.

Veja também: Leonardo dá detalhes do acidente de carro envolvendo os filhos



Divulgação/Instagram/maiara Maiara e Maraisa em SPA









Maiara tem registrado a nova rotina no Instagram. Ela e a irmã Maraisa foram passar alguns dias num SPA completamente focado em emagrecimento e reeducação alimentar, para perder alguns quilos que tinha ganhando durante a quarentena. Na rede social, ela revelou que perdeu 4 kg em quatro dias.

"Eu tinha ganhado uns quilinhos antes, agora já estou recuperando com uma rotina mais ativa, com exercícios e também com uma alimentação mais balanceada e saudável, voltei pra minha tapioca e saladinha", conta ao Gshow.

"Voltamos com bastante foco e o que mais tem motivado eu e a Maraisa são as mensagens dos nossos fãs, falando pra postarmos mais sobre nossos exercícios, treinos e alimentação", conta.





Mesmo longe dos palcos, a cantora revela que ela e a irmã não param, estão sempre criando coisas novas. "Estamos retomando um [projeto] que é megaespecial, o das Patroas. Tinha ficado difícil por conta dos shows, correria de estrada e, agora, voltamos com tudo", diz.

"Os shows pararam, mas a gente não pode parar, nosso mercado exige coisas novas e principalmente música boa. Inclusive, a gente está muito feliz com o resultado de 'Libera ela', que já atingiu 40 milhões de acessos. Uma parceria nossa com o Dilsinho, que é um cara super do bem", elogia.