Quem se lembra do Robson, de "Órfãos da Terra", interpretado por Alex Morenno e apelidado de ruivo do mal? Nem faz muito tempo que o ator se despediu do vilão, criado por Duca Rachid e Thelma Guedes, e o público já pode vê-lo mais uma vez na pele de outro mau-caráter.

Divulgação/Instagram/Reprodução Alex Morenno fala de Francisco de "Novo Mundo" e da sua rotina na quarentena





Trata-se de Francisco, irmão de Domitila de Castro, vivida por Agatha Moreira, no compacto de "Novo Mundo". "É muito legal ter 'Novo Mundo' mais uma vez na telinha, pois muita gente que não acompanhou quando foi ao ar na primeira vez está vendo agora, também por conta da pandemia. Algumas pessoas me procuram para dizer que amam e não perdem um só capítulo", derreteu-se.

Vale destacar que a química entre Alex e Agatha não ficou restrita ao folhetim da Globo, não. Os dois se tornaram grandes amigos e parceiros de aventuras radicais.

"Agatha e eu ficamos muito próximos desde o primeiro dia de trabalho. Fizemos inúmeras coisas fora do set: de carnaval a jogatinas até voo de asa-delta. Uma experiência maravilhosa", recordou o bonitão, que tem recebido um feedback positivo por meio da internet.





Questionado sobre o que tem feito na quarentena, além de poder rever seu personagem em ação, ele entregou que tem aproveitado para maratonar séries e alguns filmes, além de aprimorar seu talento culinário.