Após sair da Globo, Renato Aragão diz querer fazer "A Praça É Nossa"

Na última terça-feira (30), Renato Aragão deixou a Globo após 44 anos de parceria . O intérprete de Didi Mocó foi mais um dos grandes nomes que a Globo dispensou recentemente, porém o ator já garantiu que não vai ficar parado. Um seguidor perguntou se ele pensa em aparecer no "A Praça É Nossa" do SBT e a reposta foi positiva.



Reprodução/Instagram Renato Aragão diz que pensa em fazer "A Praça é Nossa"

"Claro e ao lado do Carlos Alberto, que é meu irmão, ficaria muito bem. Vamos ver", Renato disse no Stories marcando Carlos Alberto de Nóbrega, que teve que ser internado no começo do ano . O pai de Lívian Aragão também foi questionado se ele pretende continuar fazendo filmes. "Vou continuar, em breve termos novidades. Aguarde e confira!", ele respondeu.

As especulações são de que Renato está sendo sondado pela Netflix e pela Amazon para uma nova produção original. O eterno Didi Mocó também disse anteriormente que a ligação dele com a Globo não foi completamente rompida, mas ele pode assinar contrato por trabalho e participações pontuais.