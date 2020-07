Thomaz Costa terá que pagar multa de até R$ 100 mil por assinar com KondZilla

O ator Thomaz Costa quer dar um novo rumo para sua carreira e pode pagar caro por isso. Conhecido por viver Daniel na novela "Carrossel", o artista quer ser cantor de funk e fechou um acordo com a KondZilla Records, o problema é que ele já tinha contrato com a empresa Quattro G Assessoria e terá que pagar uma multa que pode chegar a R$ 100 mil pela quebra contratual.

Reprodução Thomaz Costa que ser cantor de funk e já assinou com KonZilla





Segundo divulgado pela ‘Quem’, o valor da multa será alto porque a Quattro G Assessoria, que cuidou da carreira de Thomaz Costa por oito anos, decidiu processar o ator por quebrar o contrato sem negociar. "É muito triste saber que em tantos anos de trabalho não conseguimos ensinar ética e respeito pelo trabalho alheio ao Thomaz, só nos resta buscar nossos direitos no judiciário. Mesmo com tudo isso, desejamos muito sucesso a ele em sua nova caminhada", afirmou a empresa em nota.

A ex-assessora do artista, Bia Carmagnani, confessou a ‘Quem’ que ficou chateada com toda essa situação. "Thomaz deixou a assessoria para assinar com Kondzilla e se nega a pagar a multa e os valores de comissão combinados em contrato", declarou a profissional que garante que desde o dia 24 de junho tenta um acordo amigável.

Thomaz Costa já divulgou nas redes sociais que assinou com a gravadora KondZilla Records e, de acordo com o ‘Notícias da TV’, o novo contrato do ator pede exclusividade no gerenciamento da sua carreira. Com isso, a antiga assessoria não conseguiu fechar novas parcerias comerciais. Bia também aproveitou para dizer que seu antigo assessorado nunca foi cotado para participar do reality show "A Fazenda", da Record.