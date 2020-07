Henri Castelli está na mesma pousada fechada que ex-bailarina do Faustão

Segundo a coluna de Leo Dias no jornal Metrópolis, o ator Henri Castelli e a ex-bailarina do Faustão, Isabella Formagio, foram vistos na mesma pousada, em Maragogi (AL), da qual o ator é um dos sócios.

Os dois estão hospedados na pousada Rangai, que está fechada para visitantes até agosto. Procurado pela coluna do jornal Metrópoles, o ator confirmou a situação e também anunciou que está livre: "Estou solteiro", resumiu Henri.

O ator teria acabado seu relacionamento com a miss Brasil Jakelyne Oliveira em abril deste ano, mas, segundo ele, isso não tem nada a ver com a ex-bailarina do Faustão. "É coincidência ela estar aqui", acrescentou.