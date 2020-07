Mariana Ximenes vive romance virtual com sobrinho de Collor, diz jornal

Em tempos de isolamento social, um novo romance só pode começar pela internet. Segundo o jornal Extra, esse é o caso de Mariana Ximenes. A atriz estaria vivendo um affair virtual com o fotógrafo Victor Collor, que é filho da socialite Thereza Collor e sobrinho do ex-presidente Fernando Collor de Mello.

Reprodução/Instagram Mariana Ximenes está vivendo um romance com Victor Collor

Ao contrário da família, Victor não segue carreira no mundo político, ele é fotógrafo e sócio de um restaurante orgânico. Em novembro de 2019, ele fez um ensaio com Mariana Ximenes para um jornal trimestral que ele publica sobre arte, gastronomia e lifestyle. Desde então, os dois teriam engatado um romance e, por mais que estejam mantendo discrição, é possível achar curtidas em fotos e comentários com emojis de coração.

Mariana está solteira desde abril deste ano, quando terminou o relacionamento com o músico Felipe Fernandes e voltou a morar com a mãe em São Paulo . Já Victor teve namoros com a influencer Julia Petit e com a apresentadora da MTV Maria Eugênia Suconic.