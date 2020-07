Google vai sugerir frases no seu WhatsApp; entenda como

Unsplash/Mitchell Luo Teclado do Google terá novidades





Faz algum tempo que o Google vem implementando uma tecnologia chamada Smart Compose em seus serviços. Com ela, sugestões de frases são exibidas enquanto o usuário digita com ideias do que falar em um e-mail, por exemplo. Agora, a tecnologia está sendo expandida para o teclado Gboard e deve começar a funcionar até no WhatsApp .





Alguns recursos do Smart Compose foram encontrados na versão beta mais recente do Gboard , o teclado do Google para o Android . E, de acordo com o site 9to5Google, já há relatos da funcionalidade ativada dentro do WhatsApp, Telegram e Google Mensagens (app de SMS do Android).

Assim como no Gmail e no Docs, o Smart Compose no Gboard sugere as próximas palavras para a frase que você está escrevendo, e é só deslizar o dedo para a direita no texto para aceitar a dica e voltar a digitar o texto.

Por enquanto, não há previsão de quando o recurso vai ser liberado na versão final do Gboard, mas ao que tudo indica, o Google vai ajudar nas suas conversas do WhatsApp em breve.