Filme da Netflix aborda mistérios de Walter Mercado, astrólogo do "Ligue Djá"

"Ligue Djá", foi o bordão que fez com que Walter Mercado ficasse famoso no Brasil . O astrólogo porto-riquenho foi um grande sucesso nos anos 90, tanto na televisão de língua espanhola quanto no Brasil e nos Estados Unidos. Porém, o vidente desapareceu no auge do sucesso e o novo documentário da Netflix "Ligue Djá: O Lendário Walter Mercado" promete revelar a verdade sobre o que aconteceu com o paranormal.

Reprodução/Netflix Documentário conta a história de Walter Mercado

"Eu sou um vidente, mas eu não gosto do meu futuro. Eu só quero aproveitar esse momento da minha vida", fala Walter em um trecho da produção que estreia na próxima quarta-feira (08). O documentário também consta com depoimento de outras pessoas para contar a história de Walter Mercado.

O vidente cresceu em meio às plantações de cana de açúcar em Porto Rico e quando cresceu se tornou um vidente andrógino, que aparentemente não se identificava com nenhum gênero. Durante 30 anos, os horóscopos que ele previa na televisão alcançavam diariamente cerca de 120 milhões de espectadores latinos, até que ele misteriosamente desapareceu.

Walter Mercado morreu em novembro de 2019. Segundo o jornal O Globo, um porta-voz da família anunciou que ele faleceu devido a uma aparente insuficiência renal. O astrólogo estava com 87 anos.