Especialista dos famosos dá dicas pra reforçar sistema imunológico na quarentena

Para o especialista em medicina esportiva, nutrologia e autor do e-book "O Manual do Emagrecimento" Fábio Almeida, que atende Giba e Carlinhos Brown, entre outras celebridades, o momento de incertezas por conta do período de isolamento social deve ser levado em consideração, e, a menos que haja alguma orientação médica, o paciente não deve fazer uma dieta restritiva.

Divulgação/Instagram/Reprodução Especialista dos famosos dá dicas para reforçar sistema imunológico na quarentena





Pelo contrário! "Ela pode gerar compensações metabólicas emocionais não desejadas e ainda baixar a imunidade." Mas, atendendo a um pedido do iG Gente, o profissional listou algumas dicas preciosas para driblar a ansiedade e reforçar o sistema imunológico.



A primeira delas é a alimentação equilibrada. Para o nutrólogo, o ideal é evitar comprar refeições prontas industrializadas ou consumir, por exemplo, batatas fritas, refrigerantes, biscoitos e sorvetes, que são alimentos ricos em calorias vazias. Mais do que isso, ele disse que é bom atentar na hora de ir ao supermercado, para que não haja impulsividade.

De acordo com Almeida, um dos principais fatores de ansiedade é o excesso de informação que recebemos em tempo real sobre a pandemia. O correto seria controlar a quantidade de tempo que a gente passa assistindo, lendo ou ouvindo notícias que trazem angústia. Uma sugestão? "Separar horários específicos do dia para fazer isso", ressaltou.

Leia também Paris realiza primeira Fashion Week virtual por conta da Covid-19





O médico ainda frisou outro cuidado importante: o sistema imunológico. Por isso, é essencial administrar os níveis de estresse e ansiedade. "Beber muita água, comer alimentos ricos em proteínas, vitamina C e fibras podem ajudar a manter o corpo saudável. É recomendável também fazer de 5 a 20 minutos de meditação", pontuou.

Para finalizar, prestar atenção no corpo e em todos os seus sinais é uma das grandes recomendações do doutor Fábio Almeida: "Começar o dia percebendo a sua própria respiração pode fazer com que sua mente se acalme, resultando em mais energia". Um ponto importantíssimo na rotina do corpo é a boa noite de sono.

Um estudo realizado e divulgado pela Universidade Carnegie Mellon revelou que pessoas que dormem menos de sete horas diárias estão mais propensas a ter doenças virais, como resfriados e gripes. Portanto, minimamente sete horas são necessárias para melhorar a ansiedade em tempos desafiadores.