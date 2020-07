Mãe é barriga de aluguel para filha que não consegue engravidar

Depois de passar anos lutando contra a infertilidade, o casal Breanna e Aaron Lockwood, de Chicago, Estados Unidos, passaram um ano tentando engravidar. Sem sucesso, a solução encontrada foi recorrer a uma barriga de aluguel . Quem assumiu a função foi Julie Loving, de 51 anos, mãe de Breanna.

Reprodução/Instagram Breanna ao lado de sua mãe, Julie

Ao site norte-americano OprahMag.com, a família deu os detalhes desta experiência. De acordo com Breanna, seus planos eram dar à luz antes de seu avô, que está em uma batalha contra o câncer, falecer. Porém, o casal começou a ter muita dificuldade em engravidar .

"Sempre achei que aconteceria muito rapidamente. Você passa sua vida inteira se prevenindo, mas quando para de se proteger, não acontece imediatamente", explica. Ela diz que o assunto é difícil e "acaba com a sua família, seus amigos e seu casamento. É algo que abala o seu mundo".

Breanna e Aaron tentaram um tratamento para fertilidade , mas ela perdeu o bebê duas vezes. Diante disso, Breanna acabou desenvolvendo síndrome de Asherman, uma condição caracterizada por fibroses no útero. A saída foi recorrer a uma barriga de aluguel, porém, os custos eram altos. De acordo com o casal, cerca de 100 mil dólares (mais de R$ 500 mil).

Foi nesse contexto que Julie se ofereceu para ajudar os dois. "Senti que deveria passar por isso com ela desde o começo. Senti toda sua dor e sua luta. Sabia que era saudável para uma mulher de 51 anos e sabia que poderia fazer isso por ela. Cuidei bem de mim mesma. Nem me sinto com 50, me sinto com 30!", fala a mãe.

Para ela, é uma prova de amor materno ser a barriga de aluguel para a própria filha. "Sem questionamentos, sem arrependimentos. Amo tanto minha filha que só queria ajudá-la".

Após uma série de exames, o procedimento foi feito e hoje Julie espera sua neta e filha de Breanna. A expectativa é que a criança nasça na primeira quinzena de novembro.

A família também decidiu compartilhar essa jornada no Instagram e já contam com mais de 34 mil seguidores. Eles dividem cada avanço da gestação, novas consultas ao médico e planos para o nascimento do bebê. "Decidi tornar pública a história para celebrar minha mãe e tudo que ela tem feito. Fiquei impressionada com a receptividade. Foi muito tocante", diz Breanna.