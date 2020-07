Menino de 11 anos que junta latinhas emociona jogador de Free Fire; assista

Reprodução/Instagram GUIZWONOE é conhecido como "o menino humilde do Free Fire"





O acaso juntou dois jogadores de Free Fire , e essa história tem emocionado muita gente. De um lado, THG NOÉ , famoso jogador profissional; do outro, Gui, um menino de 11 anos que ajuda o pai a juntar latinhas para manter a casa.

O menino acabou jogando com THG enquanto ele fazia uma transmissão ao vivo, e sua humildade impressionou o profissional. Gui não sabia que estava jogando com alguém tão famoso, e contou que seu sonho era conseguir mil diamantes (moeda do jogo ), para comprar um novo recurso.

Emocionado, THG pediu para que seus seguidores ajudassem na doação, e conseguiu enviar os mil diamantes para o menino. "Ah, não, mano, eu vou chorar. Deus que te abençoe, você vai ganhar na vida. Apareceu aqui mil diamantes na minha conta, você que me mandou", disse Gui, emocionado.

O menino contou, então, que juntava latinhas com o pai, deixando THG ainda mais emocionado. "Eu junto latinha para ajudar meu pai, porque eu perdi minha mãe quando eu nasci", disse. "Eu tenho umas duas sacolas de latinha aqui, aí eu vou juntando, e eu posso te dar uns 500 diamantes. Porque você me ajudou, eu quero te ajudar agora também", continuou.

O profissional, então, começou a chorar e recusou o retorno. "Ninguém nunca na minha vida foi tão bom quanto você foi para mim. Todo dia eu vou rezar por você, para não acontecer nada de mal com você. E todos os caras iguais a mim, eu vou tentar ajudar", respondeu Gui. Confira o vídeo completo:





Depois da repercussão, Gui ficou conhecido como "o menino humilde do Free Fire ", e uma vaquinha online foi criada para ajudá-lo. Até o momento desta publicação, mais de R$28 mil já foram arrecadados, e o garoto já tem mais de 230 mil seguidores no Instagram.