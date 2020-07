Com direito a troca de looks, Taty Zatto divulga ensaio feito pelo FaceTime

Taty Zatto também se rendeu ao shooting online, que virou febre em meio à pandemia da Covid-19. A ex-participante da quarta edição do reality show "Power Couple Brasil", da RecordTV, que foi alçada à fama nos anos 2000 ao lado de Ronaldinho com a dupla de funk Princesa e Plebeu, aceitou de imediato o convite do badalado fotógrafo Roberto Trumpauskas, o Trumpas, de quem se diz muito fã do trabalho.

Ao postar um dos registros no Instagram, ela deu de cara com inúmeros elogios, entre eles, "Linda", da ex-BBB Kamilla Salgado, "Fotão", do fisiculturista Felipe Franco, e "Arrasou", de Monick Camargo, que participou de "A Fazenda: Nova Chance", em 2017. Com direito a troca de looks, as fotos foram feitas na varanda do quarto e no sótão da casa dela e do empresário Marcelo Braga, localizada no Rio de Janeiro.

Procurada para falar mais sobre a experiência, a também DJ não economizou elogios: "Foi maravilhoso fazer esse ensaio via Facetime. Bem diferente, eu diria. Afinal, as dicas do fotógrafo são via internet, né? No nosso caso, ele de lá e eu de cá, sozinha. Aliás, quase sozinha, contei com a ajuda de um tripé", explicou, aos risos, minutos antes de destacar que "me senti muito à vontade e confesso que já estou ansiosa para o próximo" e "quando a gente se entrega e confia no profissional, o resultado é bacana".