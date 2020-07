Mel Lisboa expõe professora da filha, é criticada e se arrepende: "Desculpas"

A atriz Mel Lisboa gerou polêmica ao postar prints no Instagram de uma conversa que teve com a professora de inglês da filha. Nas mensagens, a artista criticava a profissional por falar apenas com as mães sobre as tarefas de casa. A atitude de Mel não foi bem vista e ela virou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (2). Ela apagou o post e pediu desculpas.

Reprodução/Instagram Mel Lisboa pediu desculpas por expor professora nas redes sociais





O print da conversa começava com a professora dizendo: "Bom dia, mamãe". A resposta de Mel Lisboa foi a seguinte: "Por que só mamães? Papais também não podem ajudar?". A profissional se explicou: "Claro que podem! É que nesse grupo quem normalmente fala comigo são as mulheres".





Não contente, a atriz rebateu dizendo que o marido, Felipe Rosseno, estava no grupo. "Acho que nós, como mulheres, não deveríamos continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um todo. Só isso", escreveu. A professora pediu desculpas.

Mel Lisboa em uma demonstração de pura arrogância! Exaustivo é ser professor nesse nosso país ridículo que não valoriza quem leva o conhecimento até as pessoas, exaustivo é ter que aguentar isso! E ainda coloca nas redes socias como se fosse uma atitude bonita! Ah vai a merda! pic.twitter.com/RiZbW0gNwx — Paola Kyui (@kyui_paola) July 2, 2020





Nas redes sociais, a atitude de Mel Lisboa foi tão criticada que ela precisou excluir a postagem e se posicionar. "Entendi que deveria ter me dirigido a ela no privado. Concordo. Pedi desculpas, tanto no grupo quanto no privado. Vivendo e aprendendo". Veja a repercussão:

A Mel Lisboa apagou o post vergonhoso que fez? Exaustivo né minha filha? Affs — Natália Gato ??? (@NataliaMeloGat1) July 2, 2020

Mel Lisboa foi errada em diversos pontos, ao expor a professora na internet, ao expo-la no grupo de pais e ao direciona-la uma culpa q não é dela — fernanda (@mariaffrnanda) July 2, 2020





Esse caso da Mel Lisboa é só um dos motivos pra não querer exercer a profissão pela qual me formei. Lidar com pais tipo ela deve dar uma canseira. Tô fora. — Jaque (@Jaquefouraux_) July 2, 2020





A Mel Lisboa deveria receber um belo de um processo, em que pese os nomes estarem apagados, a professora sofreu constrangimento perante àquele grupo, onde todos de lá sabem quem é ela! As mulheres estão enlouquecendo com o feminismo e perdendo a razão!! Cadê a sororidade?! — Rodrigo (@Rodrigo_M87) July 2, 2020





A Mel Lisboa expor a professora no grupo foi errado, a forma (grosseira) que ela falou foi errada. Mas o motivo? Completamente certo! A escola da Mariah tem o meu tel e o do pai, os dois estão como responsáveis. Quem ta no grupo das tarefas? Eu! — Letíciaaaaaaaaa (@oiletaraujo) July 2, 2020