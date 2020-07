Bolsonaro com Covid-19: o que os famosos estão falando sobre?

Reprodução As ações do governo Bolsonaro têm impactado o cinema nacional





Jair Bolsonaro tanto chamou a Covid-19 de "gripezinha" que, nesta terça-feira (7), ele veio a público anunciar que testou positivo para o novo coronavírus. O assunto "Força, Covid" foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e os internautas estavam divididos entre as reações à notícia. E os famosos também deram suas opiniões sobre o assunto.

Danilo Gentili

"Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o presidente apresentou até o momento", disse Danilo Gentili, que retuitou a mesma mensagem após saber do resultado positivo na manhã desta terça. O humorista ainda printou um tweet do deputado federal Eduardo Bolsonaro ao compartilhar a notícia de que o presidente estava infectado. Na imagem, o filho do presidente dizia: "Não sabia que coronavírus dava em porco também".

O comediante não parou por aí e criticou os seguidores de Bolsonaro que reclamaram do seu tweet . "Quando Covid é com os outros: ‘E daí?’; ‘Não sou coveiro’; ‘Não sabia que Covid dava em porco’; ‘Gripezinha’. Quando é com o minto: ‘Aimmm noussa nao pode zuá heinn vamos respeitar e orar geeenteeeee, maldito fez piadaaaaa com covid do mintooooo noussa'", escreveu.

Quando covid é com os outros:

- E daí?

- Não sou coveiro

- Não sabia que Covid dava em porco

- Gripezinha



Quando é com o minto

- Aimmm noussa nao pode zuá heinn vamos respeitar e orar geeenteeeee, maldito fez piadaaaaa com covid do mintooooo noussa — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020





Fernanda Paes Leme

A atriz e apresentadora não esconde seu descontentamento com o atual governo e também fez um tuíte irônico: "Bolsonaro testa positivo para coronavírus… um dos sintomas que ele apresenta é corpo mole. Nesse caso é estado normal."

Em seguida, ela tuitou, em letras garrafais: "E DAÍ???", fazendo referência à fala de Bolsonaro sobre as mortes na pandemia.

E DAÍ????????? — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) July 7, 2020





Bruno Gagliasso

O ator, outro que também deixa bastante claro o seu descontentamento com o governo de Bolsonaro, duvidou que o presidente realmente estivesse com a Covid-19.

O Presidente do Brasil não usou pseudônimo dessa vez pra fazer o exame de covid-19? ? — Bruno Gagliasso ????? (@brunogagliasso) July 7, 2020





Felipe Neto

Já o influenciador foi mais moderado e disse que jamais devemos nos igualar a Bolsonaro torcendo para o mal do outro. "Torcer, ou mesmo fazer piada, pela morte do Bolsonaro, te coloca na mesma caixinha de tudo q estamos tentando destruir no Brasil", disse.

Felipe também chegou a ter pensamentos cospiratórios sobre o estado de saúde do presidente. "Eu não gosto de teoria da conspiração, mas............ Só eu to pensando o q eu to pensando sobre esse covid do presidente?"

Armando Babaioff

O ator também também não está acreditando muito no diagnóstico de Bolsonaro. "Bolsonaro fez o maior estardalhaço pra não divulgar o resultado dos exames anteriores e agora faz questão de coletiva pra falar que está com covid. Quem acredita?"

Bolsonaro fez o maior estardalhaço pra não divulgar o resultado dos exames anteriores e agora faz questão de coletiva pra falar que está com covid. Quem acredita? — Armando Babaioff (@babaioff) July 7, 2020









Marcelo D2

Já o músico, também crítico ao governo, ainda questionou sobre o caso do Queiroz, insinuando que o diagnóstico de Covid-19 do presidente seria uma forma de tirar o foco dos escândalos do governo.

Testou positivo foi?



Mas aonde tá a mulher do Queiroz? — Marcelo D2 (@Marcelodedois) July 7, 2020









Rafinha Bastos

O humorista aproveitou a situação para tambem fazer piada, desejando forças à Covid-19. "Sinceramente... acho um absurdo que as pessoas estejam celebrando o fato do Bolsonaro ter pego Corona. É preciso ter empatia... ninguém merece passar por isso. Fica aqui o meu apoio e minhas orações. Melhoras, COVID."

Sinceramente... acho um absurdo que as pessoas estejam celebrando o fato do Bolsonaro ter pego Corona. É preciso ter empatia... ninguém merece passar por isso. Fica aqui o meu apoio e minhas orações. Melhoras, COVID. — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) July 7, 2020