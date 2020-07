Horóscopo do dia: previsões para 2 de julho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

A Lua segue agora em Sagitário, inspirando voos mais altos, assuntos mais filosóficos, a vontade de crescer e de buscar algo incomum, que o transporte para além dos pequenos horizontes. Vale buscar atividades diferentes e em locais amplos, que tragam a sensação de liberdade. Mas é preciso investir na prudência, no planejamento, na ponderação e na continuidade do trabalho. O desafio é equilibrar a vontade de se divertir, seguir livre, leve e solto, com a persistência, a determinação e a perseverança.

TOURO

Os intercâmbios, as reuniões, as divulgações e as atividades ligadas à comunicação ficam mais prazerosos com Vênus em Gêmeos. Enquanto isso, a Lua segue em Sagitário: bom período também para assuntos mais profundos e filosóficos. Novas ideias, diálogo, integração e carinho estão em destaque. É tempo de elevar seus ideais! Sol, Mercúrio e Urano seguem em harmonia, favorecendo os encontros os acordos. Aproveite para planejar e discutir novos projetos, que podem resultar em muitos benefícios.

GÊMEOS

A vontade é de buscar novidades, circular, fazer coisas diferentes. Prefira cultivar liberdade, evite discussões inúteis e confrontos desnecessários. Continue a investir nos contatos, nos intercâmbios e na comunicação. Novas oportunidades podem surgir a qualquer instante. Sol e Mercúrio continuam em harmonia com Urano, favorecendo novos aprendizados e boas divulgações. Aproveite para promover divulgações, estreitar os laços de amor e amizade com pessoas queridas e mostrar o seu melhor pro mundo.

CÂNCER

É tempo de cultivar seus talentos, sua confiança, valorizar o ser especial e único que é, mas muitas vezes se esquece disso. Com a Lua em Sagitário, entusiasmo e espontaneidade ganham destaque. Sol e Mercúrio seguem juntos em seu signo: vale falar com quem for preciso, investir em seus ideais e projetos mais elevados. O período da tende a ser mais dinâmico e criativo. A liberdade deve falar mais alto, há muito que refletir sobre posturas rígidas e dogmáticas. Lembre-se que ninguém é o dono da verdade.

LEÃO

A Lua cresce em Sagitário: inspirando espaço, liberdade e uma visão mais ampliada da vida. Procure movimentar-se e fazer algo diferente. A busca pelo conhecimento, por novas informações, a expansão da consciência e os estudos estão em destaque. Sol e Urano se harmonizam, indicando mais criatividade. É tempo de deixar para ideias ultrapassadas, posturas agressivas e críticas intransigentes. Vale entrar em contatos com outras religiões, outras culturas, novas filosofias e novas ideias.

VIRGEM

Bom período para divulgações. Bom para ampliar conhecimentos também. Com o encontro de Sol e Mercúrio, você pode expressar-se com mais brilho, divulgar seu trabalho e falar até mesmo sobre os assuntos mais difíceis com leveza. Há sempre espaço para o prazer e a alegria em situações que requerem compromisso e seriedade. Está mais abrir a mente apra assimilar novos conceitos. Você pode estudar, conversar, pesquisar, buscar por algo que possa expandir sua consciência e sua visão do mundo.

LIBRA

Há muito o que descobrir e aprender! Ótimo período para buscar novos relacionamentos, está mais fácil cultivar curiosidade, criatividade e entusiasmo em sua rotina. A Lua segue em Sagitário: conte com energia, disposição, entusiasmo e bom humor. Bom período para expandir seus lucros: contatos, trocas e marketing estão favorecidos. Sol e Mercúrio seguem em Câncer, é importante também demonstrar seu amor, se preocupar com o bem-estar da pessoa amada fazendo algo de útil por ele.

ESCORPIÃO

É tempo de tomar iniciativas ao mesmo tempo em que mantém a mente aberta, para ouvir também conselhos de pessoas com outros pontos de vista. A Lua segue em Sagitário, fica mais fácil também cultivar a positividade, o bom humor e a disposição para esclarecer dúvidas. Ainda mais agora, com a harmonia de Sol e Mercúrio com Urano. Continue a investir na flexibilidade e na cordialidade. Aproveite para incentivar as pessoas que estão ao seu redor. Essa abertura pode abrir portas e render mais lucros.

SAGITÁRIO

Cursos, encontros, reuniões, palestras e metas elevadas ganham destaque com a Lua crescente em seu signo. Você pode inspirar confiança e contagiar as pessoas à sua volta com seu entusiasmo e alto astral. Sol e Mercúrio dizem que é tempo de ampliar o leque de possibilidades para expandir suas fronteiras. Procure dar mais atenção aos parceiros e colaboradores e o retorno será garantido. Um clima de aventura pode tornar a vida mais estimulante. Mas é importante ouvir mais, compreender o ponto de vista das pessoas que ama.

CAPRICÓRNIO

Nada de cobranças, nem aprisionamentos. Busque algum lugar novo, procure fazer algo fora da rotina. O conservadorismo deve ser deixado de lado para que possa absorver as novidades que chegam através de amigos, colegas de trabalho e lançamentos do mercado. O diálogo aberto, combinado com habilidades diplomáticas e sociais é que garantem o avanço no período. O Sol continua no signo oposto, alianças neste momento são importantes. A força vem de parceiros, colaboradores e da forma como cultiva suas habilidades sociais.

AQUÁRIO

Imprevistos podem surgir, mas se revertem a seu favor. Mudanças e novidades estão favorecidas. Vale fazer contatos, optar pelo que é diferente e desconhecido. O aprendizado é combinar criatividade e flexibilidade com comprometimento, responsabilidade e determinação. É importante cultivar espaço e liberdade com Lua em Sagitário. Mas você, que valoriza tanto a independência, deve cultivar também a receptividade, a compaixão e a abertura para ouvir o outro também. Atitudes generosas fazem toda a diferença.

PEIXES

A necessidade de expansão está em pauta. Com a Lua em Sagitário, reflexões sobre assuntos espirituais e filosóficos estão favorecidos. Passeios e esportes ao ar livre estão favorecidos, você quer mais espaço, liberdade e aventuras. Cresce o desejo de filosofar, pensar grande, buscar formas de ampliar nossos horizontes. Melhor evitar discussões, conflitos e atitudes agressivas. Pelo contrário, utilize o diálogo para suavizar qualquer inconveniente. É importante estar aberto para revisar conceitos e pensar diferente.